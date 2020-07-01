شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إصابة سميحة أيوب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة القديرة سمحية أيوب عن استيائها من شائعة إصابتها بفيرس كورونا الذى تناقلتها بعض المواقع خلال الساعات الأخيرة، وقالت لـ"الخليج 365": "فوجئت بالتليفون مابطلش رن الكل بيطمن عليا، وأكدت أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة تعرضها لوعكة صحية بالفعل، ولكنها ليست إصابة بكورونا.

وأضافت سميحة أيوب أنها تتواجد فى منزلها، ولم تغادره منذ عودتها من لبنان فى مايو الماضي، بعد انتهائها من تصوير مسلسل "سكر زيادة" الذى عُرض فى رمضان الماضى.

ولفتت إلى أنها أجرت فحوصات كورونا، وظهرت النتائج سلبية منذ مايو الماضي، خلال قضائها فترة الحجر الصحى بأحد الفنادق بعد العودة من لبنان، منوهة بأنها لم تظهر عليها أعراض وقتها، وحتى الآن.

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يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة سميحة أيوب كان مشاركتها فى بطولة مسلسل "سكر زيادة" مع النجمات نبيلة عبيد ونادية الجندى وهالة فاخر.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهني، خالد أنور، سليمان عيد.

المسلسل تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان فى صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهم وهو من إخراج وائل إحسان.