شكرا لقرائتكم خبر عن ابن غادة عادل يرد على سخرية رامز جلال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بسخريته المعهودة نشر الفنان رامز جلال صورة برفقة النجمة ‏غادة عادل وابنها "بودى" وكتب على الصورة ساخرا: "تخيلوا لما ده ‏يبقى ابن غادة عادل الصغير أومال الكبير عامل إزاى.. بحبك يا ‏بودى".‏

ورد "بودى" فى تعليق على الصورة، قائلا: "بحبك يا رموز والله"، ‏بينما ردت غادة عادل: "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وهى الجملة ‏الأشهر فى برنامج المقالب "رامز مجنون رسمى".‏

من ناحية أخرى، قرر صناع فيلم رامز جلال الجديد "هيكل نظمى" ‏تأجيل استئناف تصويره الفترة الحالية رغم بدء تصويره الأشهر ‏الماضية، حيث كان من المفترض أن ينافس به رامز جلال فى ‏موسم عيد الفطر، ولكن هناك عدة أسباب أدت إلى توقف التصوير ‏الفترة الماضية وتأجيله لشهر أغسطس المقبل.‏

أبرز أسباب تأجيل استكمال التصوير الأزمة التى تمر بها البلاد ‏وهى فيروس كورونا وصعوبة رجوع التصوير مرة أخرى بسبب ‏الظروف الملائمة وانتشار الفيروس‎.‎‏ وغلق السينمات قبل قرار ‏فتحها من جديد بطاقة استيعابية 25% .‏

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وانتهى رامز جلال من تصوير 60% من أحداث الفيلم للمخرج ‏محمود كريم، وأوقف التصوير فى نهاية شهر فبراير الماضى، ‏ويتبقى لرامز جلال حوالى شهر تصوير فقط ويدخل الفيلم مراحل ‏المونتاج والمكساج‎.‎

الفيلم بطولة رامز جلال وغادة عادل، من تأليف لؤى السيد، إخراج ‏محمود كريم، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالى بين المخرج ‏محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلم "رغدة متوحشة" ، ‏وفيلم "سبع البرومة‎ ."‎

ويجسد رامز جلال شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، ‏ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل على تلك ‏الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية "طبيبة" وتشاركه ‏فى تلك الأزمات، ويشارك فى بطولته بجانب رامز وغادة عادل، ‏خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ‏ضيوف الشرف‎.‎