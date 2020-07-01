شكرا لقرائتكم خبر عن ابن غادة عادل يرد على سخرية رامز جلال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ورد "بودى" فى تعليق على الصورة، قائلا: "بحبك يا رموز والله"، بينما ردت غادة عادل: "رامز جلال نجم اليوتيوب"، وهى الجملة الأشهر فى برنامج المقالب "رامز مجنون رسمى".
من ناحية أخرى، قرر صناع فيلم رامز جلال الجديد "هيكل نظمى" تأجيل استئناف تصويره الفترة الحالية رغم بدء تصويره الأشهر الماضية، حيث كان من المفترض أن ينافس به رامز جلال فى موسم عيد الفطر، ولكن هناك عدة أسباب أدت إلى توقف التصوير الفترة الماضية وتأجيله لشهر أغسطس المقبل.
أبرز أسباب تأجيل استكمال التصوير الأزمة التى تمر بها البلاد وهى فيروس كورونا وصعوبة رجوع التصوير مرة أخرى بسبب الظروف الملائمة وانتشار الفيروس. وغلق السينمات قبل قرار فتحها من جديد بطاقة استيعابية 25% .
وانتهى رامز جلال من تصوير 60% من أحداث الفيلم للمخرج محمود كريم، وأوقف التصوير فى نهاية شهر فبراير الماضى، ويتبقى لرامز جلال حوالى شهر تصوير فقط ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج.
الفيلم بطولة رامز جلال وغادة عادل، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالى بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلم "رغدة متوحشة" ، وفيلم "سبع البرومة ."
ويجسد رامز جلال شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية "طبيبة" وتشاركه فى تلك الأزمات، ويشارك فى بطولته بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن غادة عادل يرد على سخرية رامز جلال.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.