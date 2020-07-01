شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان منتجا ومشرفا فنيا على مسلسل ريهام حجاج رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رشح المخرج والمنتج طارق العريان، المخرج الشاب محمود شكرى أبو عميرة، لإخراج مسلسل النجمة ريهام حجاج الجديد، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، إذ يتولى جميع التعاقدات الفنية فى العمل، الذى يعد ثالث البطولات المطلقة لريهام حجاج، بعدما قدمت مسلسلى"لما كنا صغيرين" رمضان الماضى، ومن قبله "كارمن"، ويسعى طارق العريان منتج العمل والمشرف الفنى على المشروع، لتقديم عمل فنى يليق بعودته لعالم الإنتاج مرة أخرى.

محمود شكرى أبو عميرة، هو ابن المخرج القدير شكرى أبو عميرة، ويعد مسلسل ريهام حجاج التجربة الاخراجية الأولى لمحمود فى عالم الدراما التليفزيونية، لاسيما أنه مخرج إعلانات مخضرم، قدم العديد من الاعلانات السنوات الماضية.

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ولم يستقر العريان على فكرة للمشروع الدرامى حتى الآن ، إذ أنه يبحث حالياً عن مشروع درامى مع أحد المؤلفين، لتقدمه النجمة ريهام حجاج، خاصة وأن العريان يرغب فى تقديم عمل ذو إمكانيات كبيرة وتواجد ممثلين من الصفوف الأولى فى العمل .

يذكر أن النجمة ريهام حجاج، حققت نجاحا كبيرا فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" وعرض على قناة‎ dmc ‎، ‏وعلى قناة الحياة ‏وشارك فى بطولته كل من محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوى ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد، وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة، ‏وإخراج محمد ‏على.