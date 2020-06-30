شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد للفنان محمد رمضان بمشاركة النجم الإسباني سوبر ساكو والان مع التفاصيل

الفنان محمد رمضان

ونشر رمضان مقطع فيديو من كواليس التصوير للنجم سوبر ساكو في كاليفورنيا في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وكتب رمضان: «بسبب كورونا فيروس ومنع الطيران سوبر ساكو بيصور في كاليفورنيا وانا بصور في مصر ،كليب تيك توك قريبا على قناتي الرسمية على يوتيوب».

ويذكر أن الفنان محمد رمضان قد تعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية،على إنتاج أعماله لفترة العامين المقبلين وتتولي شركة «سينرجي» إنتاج هذه الأعمال ،حيث كان اول هذه الأعمال مسلسل «الامبراطور» لرمضان المقبل والذي يتناول من خلاله السيرة الذاتية للفنان الراحل احمد زكي .

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