- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عقد «دي إس ميديا» للاستحواذ على ألبومات آمال ماهر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 30 يونيو 2020
آمال ماهر
قال هيثم سليم، مدير عام شركة دي إس ميديا، إن الشركة تعاقدت مع شركة مزيكا على الاستحواذ على ألبومات الفنانة آمال ماهر.
ومن بنود العقد الاستحواذ على حق الأداء العلني لآمال ماهر لمدة 5 سنوات، والاستحواذ على 3 ألبومات غنائية وعدد من الأغاني (سينجل)، وأيضًا الأغاني المصورة على طريقة الفيديو كليب لمدة 5 سنوات.
وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة آمال ماهر في الفترة الأخيرة، وفي إطار سياسة الشركة في التعاون مع الشركات الكبري مثل شركة «مزيكا» لملاحقة التطور الموسيقى في عالم الديچيتال، خاصة بعد انتشار «السوشيال ميديا» وانتشار المنصات الموسيقية الرقمية.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل عقد «دي إس ميديا» للاستحواذ على ألبومات آمال ماهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.