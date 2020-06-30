تفاصيل عقد «دي إس ميديا» للاستحواذ على ألبومات آمال ماهر

الثلاثاء 30 يونيو 2020

آمال ماهر

قال هيثم سليم، مدير عام شركة دي إس ميديا، إن الشركة تعاقدت مع شركة مزيكا على الاستحواذ على ألبومات الفنانة آمال ماهر.

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ومن بنود العقد الاستحواذ على حق الأداء العلني لآمال ماهر لمدة 5 سنوات، والاستحواذ على 3 ألبومات غنائية وعدد من الأغاني (سينجل)، وأيضًا الأغاني المصورة على طريقة الفيديو كليب لمدة 5 سنوات.

وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة آمال ماهر في الفترة الأخيرة، وفي إطار سياسة الشركة في التعاون مع الشركات الكبري مثل شركة «مزيكا» لملاحقة التطور الموسيقى في عالم الديچيتال، خاصة بعد انتشار «السوشيال ميديا» وانتشار المنصات الموسيقية الرقمية.