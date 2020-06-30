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إليسا تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد

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الثلاثاء 30 يونيو 2020

المطربة اللبنانية إليسا

تواصل المطربة اللبنانية إليسا العمل على ألبومها الجديد، للانتهاء من اللمسات الأخيرة له وطرحه قريبا.

 

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ونشرت إليسا عبر حسابها على Twitter، صورة لها في مقر شركة روتانا، خلال وضع اللمسات الأخيرة للألبوم، موضحة أنه سيصدر في عيد الأضحى المقبل.

 

كانت إليسا قد كشفت مؤخرا أنها انتهت من تصوير الدعايا الخاصة بالألبوم الجديد.

 

وتكرر إليسا في ألبومها الجديد التعاون مع أسماء بارزة سبق أن تعاونت معها، مثل: محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، محمد يحيى، أمير طعيمة، وليد سعد، أسامة مصطفى، فضلا عن تعاونها مع أسماء جديدة. 

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