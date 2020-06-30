- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صور| ريا أبي راشد تنفي خضوعها لعمليات التجميل بطريقة مضحكة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 30 يونيو 2020
مقدمة البرامج اللبنانية ريا أبي راشد
بعد انتشار صورة لمقدمة البرامج اللبنانية ريا أبي راشد والتي أثارت ضجة كبيرة بين المتابعين الذين ركزوا على وجود تغيير في شكل وجهها، نفت الإعلامية الشهيرة الأمر بطريقتها العفوية والجريئة.
وبعد تصدرها محركات البحث خلال الساعات الماضية، نشرت ريا عبر حسابها على تطبيق "انستجرام" صورة قريبة لوجهها من دون أي مكياج وفيلترات وعلقت عليها بطرافة: "أنا، نفسي، وهذا الوجه الذي كان لدي دايماً"، لتنفي بذلك كل ما تردد في الايام الأخيرة وتؤكد انها لم تخضع لأي تجميل.
حيث تعود جمهورها على إطلالاتها الناعمة بمكياج خفيف، وكانت صورة ريا بمكياج مختلف جعل العديد من المتابعين ورواد السوشيال ميديا يتسائلون عن سبب ذلك وعما إذا أجرت عملية تجميل لشد الوجه مؤخراً.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| ريا أبي راشد تنفي خضوعها لعمليات التجميل بطريقة مضحكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.