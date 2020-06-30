جرعتا بلازما و«أنبوبة حنجرية».. تدهور حالة رجاء الجداوي الصحية

الثلاثاء 30 يونيو 2020

الفنانة المصريه رجاء الجداوي

صدمة انتابت الوسط الفني بعد إعلان إصابة الفنانة المصريه رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد، وسط تطورات متلاحقة لحالتها الصحية ما بين صعود وهبوط.



وكشف الفريق الطبي المعالج لرجاء الجداوي بمستشفى العزل بأبوخليفة بمحافظة الاسماعيلية والمخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، إن حالة الصحية الفنانة رجاء الجداوي غير مستقرة وتتدهور بشكل ملحوظ.

وأوضح الفريق الطبي المعالج، في تصريحات إعلامية، أن الأنبوبة الحنجرية المتواجدة عليها حاليًا الفنانة رجاء الجداوي هي التي تضخ الأكسجين للرئة، وبدونها لا يمكنها التنفس في الوقت الحالي، مضيفًا أن الأنبوبة الحنجرية هي المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا.

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وأشاروا إلى أن الفنانة رجاء الجداوي لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، كما أنها أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية، وأكدوا أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في وزارة الصحة، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي، موضحًا أنها "حرجة".

وقال "حسنى"، في لقائه مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC": "لم تدخر الأطقم الطبية جهداً في رعايتها"، مضيفًا "نطلب من كل المصريين الدعاء لها، وقلبنا واجعنا عليها"، مؤكدا اتخاذ اللازم تجاه حالة الفنانة القديرة، متمنيًا أن تمر الأيام المقبلة معها على خير كي يطمئن الجميع على صحتها.

وكانت الجداوي، أُصيبت بفيروس كورونا في اليوم الأخير من تصوير مسلسلها الرمضاني 2020 "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، وقام عدد كبير من صناع المسلسل بإجراء مسحات بعد مخالطتهم لرجاء الجداوي وجاءت نتيجة التحاليل سلبية للفيروس.