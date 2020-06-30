- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جرعتا بلازما و«أنبوبة حنجرية».. تدهور حالة رجاء الجداوي الصحية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 30 يونيو 2020
الفنانة المصريه رجاء الجداوي
صدمة انتابت الوسط الفني بعد إعلان إصابة الفنانة المصريه رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد، وسط تطورات متلاحقة لحالتها الصحية ما بين صعود وهبوط.
وكشف الفريق الطبي المعالج لرجاء الجداوي بمستشفى العزل بأبوخليفة بمحافظة الاسماعيلية والمخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، إن حالة الصحية الفنانة رجاء الجداوي غير مستقرة وتتدهور بشكل ملحوظ.
وأوضح الفريق الطبي المعالج، في تصريحات إعلامية، أن الأنبوبة الحنجرية المتواجدة عليها حاليًا الفنانة رجاء الجداوي هي التي تضخ الأكسجين للرئة، وبدونها لا يمكنها التنفس في الوقت الحالي، مضيفًا أن الأنبوبة الحنجرية هي المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا.
وأشاروا إلى أن الفنانة رجاء الجداوي لا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوبة الحنجرية، لحين استعادة الرئة عملها، كما أنها أجرت 3 مسحات لفيروس كورونا، وجاءت جميعها إيجابية، وأكدوا أن رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وأشاروا إلى أن عامل السن مؤثر على عدم تعافيها.
من ناحية أخرى، كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في وزارة الصحة، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي، موضحًا أنها "حرجة".
وقال "حسنى"، في لقائه مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC": "لم تدخر الأطقم الطبية جهداً في رعايتها"، مضيفًا "نطلب من كل المصريين الدعاء لها، وقلبنا واجعنا عليها"، مؤكدا اتخاذ اللازم تجاه حالة الفنانة القديرة، متمنيًا أن تمر الأيام المقبلة معها على خير كي يطمئن الجميع على صحتها.
وكانت الجداوي، أُصيبت بفيروس كورونا في اليوم الأخير من تصوير مسلسلها الرمضاني 2020 "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، وقام عدد كبير من صناع المسلسل بإجراء مسحات بعد مخالطتهم لرجاء الجداوي وجاءت نتيجة التحاليل سلبية للفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر جرعتا بلازما و«أنبوبة حنجرية».. تدهور حالة رجاء الجداوي الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.