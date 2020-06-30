ليلى علوي: 30 يونيو يوم فارق في تاريخ مصر

الثلاثاء 30 يونيو 2020

ليلى علوي

أحيت الفنانة ليلى علوي الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، بنشر شعار الثورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "كل سنة في نفس المعاد بنحس ونفتكر قد ايه اليوم ده كان عظيم.. والمشاعر والحماس كان حقيقي وعظيم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ يوم فارق في تاريخ مصر وفي قلوب كل المصريين".



وأضافت: "أحب أهني الشعب المصري بالذكرى السابعة بثورة 30 يونيو المجيدة والتي شهدت توحد جميع طوائف الشعب المصري وانتصار ارادتهم ضد قوى الإرهاب والتطرف والتأكيد على وجود الدولة المصرية الحقيقية وترابط جميع أفرادها وتماسك مؤسساتها واستعادة استقرارها وكانت بداية لبناء دولة عصرية حديثة فيى كل المجالات ومن اهم انجازات الثورة المجيدة استعادة مصر لمكانتها الحقيقية إقليميًا ودوليًا وذلك تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

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وتابعت: "‏تحية لرجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة المدنية للجهود الجبارة المبذولة لحماية أمن بلادنا في الداخل وفي الخارج حفظهم الله وحفظ بلادنا".

من ناحية أخرى، اقترب فيلم "التاريخ السرى لكوثر" أحدث أعمال ليلى علوي السينمائية للخروج إلى النور بعد أن واجه مصير مجهول على مدار الفترة الماضية، حيث توقف العمل منذ أكثر من عام بسبب أزمات إنتاجية خاصة وأن أكثر من شركة تتولى إنتاجه.

ويناقش العمل، بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، ولم يتم الاستقرار على موعد طرحه فى دور العرض.

تدور أحداث الفيلم، في العام التالي لثورة 25 يناير، ويطرح فكرة أن يمتلك المواطن المصري والعربي الوعي الكافي حتى يستوعب ما يدور من حوله ويفرز بنفسه الخطأ من الصواب، ويتمتع بالقدرة على النقد.