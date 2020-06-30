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شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ انفصالهما.. براد بيت يزور أنجيلينا جولي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 30 يونيو 2020
أنجلينا جولي وبراد بيت
رصدت الكاميرات الممثل الأمريكي براد بيت في منزل زوجته السابقة الممثلة العالمية أنجلينا جولي لأول مرة منذ انفصالهما.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمضى نجم هوليوود البالغ من العمر 56 عامًا نحو ساعتين في قصر زوجته السابقة في لوس أنجلوس.
وشوهد بيت يستقل دراجته النارية خارج قصر جولي البالغ قيمته 24 مليون دولار، بعد الزيارة، ظهر اليوم الثلاثاء.
بعد مرور 4 سنوات على انفصالهما، كشفت النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، عن سبب طلاقها من النجم الأمريكي، براد بيت.
وأفصحت أنها اختارت طلب الطلاق من براد بيت من أجل أطفالها الستة، بينما تواصل التركيز على شفائهم نفسيا من الانفصال.
وأشارت العديد من التقارير في وقت سابق إلى أن علاقة الطرفين قد تحسنت بشكل كبير بعد الاتفاق على نظام جديد لأطفالهما، مادلوكس البالغ 18 عاما؛ باكس البالغ 16عاما؛ زاهارا البالغة 15عاما؛ شيلوه البالغة 14 عامًا؛ والتوأمين فيفيان وكنوكس، 11 عامًا.
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