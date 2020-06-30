رامز جلال يداعب غادة عادل: "بحبك يا بودي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 - صفوت دسوقي الأربعاء 2020/7/1 01:09 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/7/1 01:09 ص بتوقيت أبوظبي

لا يتوقف الفنان المصري رامز جلال عن تعليقاته الساخرة ومداعبة أصدقائه في الوسط الفني. ونشر جلال صورة تجمعه بالفنانة غادة عادل ونجلها عبدالله، عبر حسابه الشخصي على موقع أنستقرام، وأرفقها بتعليق: "تخيلوا لما ده يبقى ابن غادة عادل الصغير، أومال الكبير عامل ازاي، بحبك يا بودي".

غادة عادل لديها خمسة أبناء هم محمد، حمزة، مريم، عبدالله، وعزالدين. كانت غادة عادل قد وقعت ضحية لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذى قدمه رامز جلال في رمضان 2020. Advertisements كما شاركت في مارثوان رمضان 2020 الدرامي بمسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار وصابرين وخالد الصاوي.

وتبدأ غادة عادل منتصف يوليو 2020، تصوير تجربتها السينمائية الجديدة الجديدة "قمر 14" ويشاركها في بطولة الفيلم الفنان خالد النبوي وأمينة خليل وأحمد مالك. كما تنتظر عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز وبيومي فؤاد وماجد الكدواني، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي. ويناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وعلاقة الزوج بالزوجة في ظل ظروف حياتية صعبة.

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