رشاقة وكمامة.. إطلالة نرمين الفقي تلقى إعجاب متابعيها

الخليج 365 - صفوت دسوقيالأربعاء 2020/7/1 12:02 ص بتوقيت أبوظبي
تحرص الفنانة المصرية نيرمين الفقي على نشر ملامح من حياتها اليومية عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخراً نشرت مجموعة من الصور الجديدة عبر أنستقرام، وهي ترتدي الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ونالت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين خصوصاً أنَّ نيرمين الفقي ظهرت بإطلالة رياضية وفي قمة الرشاقة والحيوية.
وكانت نرمين (48 عاماً) احتفلت في 21 يونيو/حزيران بعيد ميلادها.
ولدت نيرمين الفقي في 1972 وبدأت مشوار الشهرة والنجومية من خلال الإعلانات التليفزيونية، وبعد ذلك انتقلت إلى مجال التمثيل وتألقت على شاشة التليفزيون من خلال المشاركة في أعمال درامية رائعة مثل "الليل وآخره، طريق السراب، أولاد عزام، حياة الجوهري"، كما شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية منها "دكتور سليكون، تحت الترابيزة، فل الفل، اللقاء الثاني".
وكان آخر ظهور لنرمين الفقي على الشاشة في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي و قسمتك".
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