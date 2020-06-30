طارق العلي يرد على تسريبات بشأن ثروته المليونية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قام الفنان الكويتي طارق العلي بالرد على ما أثير حوله من أنه يملك ثروةً تقدر بالملايين، وذلك بعد تسريب معلومات تشير إلى أنه أحد عملاء شركة عملات رقمية، إذ قامت الشركة بكشف حساباته من أجل جذب العملاء إليها.

ونفى الفنان الكويتي أن يكون عميلاً لديهم، متهماً الشركة بأنها توهم الجمهور بتلك الطريقة كي ينضموا إليها، مشيراً إلى أنها قامت باستغلال اسمه في هذا الأمر، مبيناً أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس صحيحاً، ومقدماً شكره لمحاميته بشرى الهندال، باعتبارها الوكيلة القانونية له لمقاضاتها الشركة التي استغلت اسمه.

وجاء في التغريدة التي كتبها طارق عبر حسابه تويتر، لتوضيح ما جرى: "كل الشكر والتقدير للمحامية النشيطه الأستاذة بشرى الهندال على عملها الدؤوب لمقاضاة شركة تداول عملات رقمية توهم الناس بأني أحد عملائها واستغلال اسمي لجذب الناس للدخول معهم"، مضيفاً: "وأقول للناس مالكم شغل فيهم وغير صحيح ما يتم تداوله بالسوشال ميديا".

كما أرفق تلك التغريدة بصورةٍ مكتوبٌ عليها: "تسريبات من حسابات فنان كويتي وثروته التي تقدر بالملايين.. أنظروا بأنفسكم".

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وبعد نشره لتلك التغريدة تفاعل محبوه معه، مؤكدين على أن رصيده الفعلي هو محبة الناس له والذين يتجاوزون الملايين، فيما راح بعضهم يمازحه بالقول: "ممكن نستلف منك مليون؟".

يُذكر أنَّ الفنان الكويتي كان قد أثار الجدل مؤخراً على إثر خلافه مع الفنان حسن البلام، حيث تصاعدت الحرب الكلامية بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخرها تداول مقطع صوتي للعلي، يؤكد فيه على أن حسن البلام سيظل أحد شباب الكويت إضافة إلى أنه من الفنانين الذين علينا احترامهم والاعتزاز بهم، متابعًا: "أيضًا هو نجم من نجوم الساحة الكويتية في المسرح".

كما أشار حينها إلى أنه لا يحمل في نفسه أي خلافات تجاه مواطنه الفنان حسن البلام، لافتًا إلى أن التصريحات التي أطلقها الأخير ضده بعدما تحدث بأنه خريج شركة الإنتاج "فروغي" التي يترأسها، لن تجعله يثير خلافات مع البلام كونه الأصغر سنًا، وأوضح طارق العلي أن تصريحات حسن البلام أكدت أنه كان مشحونًا في ردة فعله واحتواؤه مطلوب.