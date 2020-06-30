شكرا لقرائتكم خبر عن جودي دانيش قلقة من عدم فتح المسارح لبقية حياتها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت النجمة الكبيرة جودي دانيش عن قلقها بشأن عودة المسارح إلي الحياة من جديد، مؤكدة في تصريحات لقناة 4 نيوز، أن المسارح الكبري لديها مشاكل كبيرة في العودة في بريطانيا من جديد وأنها قلقة من عدم عودة المسارح للحياة علي الأقل في حياة النجمة التي وصلت إلي عمر 85.

وأشارت جودي أن المسارح تدعم الإقتصاد وتحقق أرباح ضخمة ولكن هناك أولويات بالتأكيد لدي الدولة متمنية أن تستطيع المملكة المتحدة من تخطي تلك المرحلة بأمان.

من جانب أخر كشف موقع فارايتي عن تأجيل موعد جوائز الموسيقى البريطانية "بريت" حيث أعلن المنظمون أن نسخة العام المقبل من الجوائز وهو العرض السنوي لصناعة الموسيقى في المملكة المتحدة، والذي كان ينطلق في فبراير، تم تأجيله إلي 11 مايو المقبل وذلك بهدف جذب مجموعة أكبر من نجوم الموسيقى خاصة بعدما تعطلت الإنتاجات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وكان فيروس كورونا تسبب في إرباك خريطة الجوائز العالمية حيث كشفت إدارة جوائز البافتا BAFTA عن تغير موعد حفل توزيع الجوائز ليكون يوم ١١ أبريل المقبل وذلك قبل انطلاق حفل توزيع جوائز الأوسكار بأسبوعين.

فيما أعلنت إدارة "الأوسكار"، تأجيل حفل توزيع جوائز الدورة الـ93 المقرر لها يوم 28 فبراير من كل عام إلى يوم 25 أبريل ٢٠٢١، بعد مباحثات ومشاورات كبيرة مع القائمين على الحفل الأشهر في تاريخ السينما.

ووفقًا لصحيفة فاريتي، فإن الأكاديمية استقرت على تأجيل الحفل ليوم 25 إبريل العام القادم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، بسبب تأجيل الكثير من تصوير الأفلام خلال الأشهر الأخيرة بسبب الوباء الذي انتشر في جميع أنحاء العالم.