شكرا لقرائتكم خبر عن سالى خليل تطرح أغنيتها الوطنية "لولاه" احتفالاً بذكرى 30 يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة سالى خليل أغنيتها الوطنية الجديدة بعنوان "لولاه" تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، والأغنية من كلمات إسلام عماد الدين وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو، وتم غنائها على مشاهد من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى ودوره فى ثوره 30 يونيو بتخليص المصريين من حكم جماعة الإخوان.

وكشفت سالى خليل عن تفاصيل الأغنية بأن الملحن محمد عاطف الحلو عرض عليها لحن موسيقي منذ فترة وعند سماعها للحن وجدت أنه من الممكن أن يكون لأغنية وطنية أكثر مضيفة: "طلبت منه أن نقدم أغنية وطنية وبعدها تواصلنا مع الشاعر إسلام عماد الدين وطلبنا منه أن يصنع من هذا اللحن كلاماً وطنياً" .

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وتابعت سالى خليل: "الأغنية تم تنفيذها منذ عام ولكن لم أجد الوقت المناسب لطرحها وقررت أن تتزامن مع فترة احتفالات ذكرى 30 يونيو ومن المقرر أن تطرح خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن أخر أعمال سالي خليل كانت أغنية "الفراق" و"الحب ولع في الدره" و"طفيها"



سالى خليل