الارشيف / فن ومشاهير

شاهد.. أول ظهور للمخرج خالد مرعى عقب خروجه من ‏السجن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور للمخرج خالد مرعى عقب خروجه من ‏السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المخرج خالد مرعى للمرة الأولى بصحبة السيناريست ‏محمد أمين راضى، عقب خروجه من السجن منذ 3 أسابيع ‏تقريبا، ويبدو أن الثنائى يحضران لعمل يجمعهما بعد التقاط ‏صورة بإحدى شركات الإنتاج، ومن المقرر الإعلان عنه ‏خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

 

وعاد المخرج خالد مرعى إلى منزله منذ أسابيع، بعد أن ‏خرج من السجن، وقضى فترة عقوبته فى قضية ضبطه ‏بجلب مخدرات إلى مصر، بعد أن تم ضبطه فى المطار ‏وبحوزته كميات من المواد المخدرة.‏

 

Advertisements

يشار إلى أن‎ ‎آخر أعمال المخرج خالد مرعى ‏فيلم "خيال مآتة"، الذى عرض العام الماضى خلال موسم ‏سباق عيد الأضحى، وشارك فى بطولته النجم أحمد حلمى ‏ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، وعبد الرحمن ‏أبو زهرة، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب.‏

 

تدور أحداث العمل حول جد قام بسرقة تحفة فنية نادرة ‏تخص المطربة الراحلة (أم كلثوم) فى شبابه، ولكن بعد ‏مرور السنوات يجد الجد نفسه مطاردا من قبل الطامعين فى ‏الحصول على هذه القطعة، ولذلك يلجأ لمساعدة حفيده ‏الوحيد.‏

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول ظهور للمخرج خالد مرعى عقب خروجه من ‏السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا