شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور للمخرج خالد مرعى عقب خروجه من ‏السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المخرج خالد مرعى للمرة الأولى بصحبة السيناريست ‏محمد أمين راضى، عقب خروجه من السجن منذ 3 أسابيع ‏تقريبا، ويبدو أن الثنائى يحضران لعمل يجمعهما بعد التقاط ‏صورة بإحدى شركات الإنتاج، ومن المقرر الإعلان عنه ‏خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعاد المخرج خالد مرعى إلى منزله منذ أسابيع، بعد أن ‏خرج من السجن، وقضى فترة عقوبته فى قضية ضبطه ‏بجلب مخدرات إلى مصر، بعد أن تم ضبطه فى المطار ‏وبحوزته كميات من المواد المخدرة.‏

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يشار إلى أن‎ ‎آخر أعمال المخرج خالد مرعى ‏فيلم "خيال مآتة"، الذى عرض العام الماضى خلال موسم ‏سباق عيد الأضحى، وشارك فى بطولته النجم أحمد حلمى ‏ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، وعبد الرحمن ‏أبو زهرة، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب.‏

تدور أحداث العمل حول جد قام بسرقة تحفة فنية نادرة ‏تخص المطربة الراحلة (أم كلثوم) فى شبابه، ولكن بعد ‏مرور السنوات يجد الجد نفسه مطاردا من قبل الطامعين فى ‏الحصول على هذه القطعة، ولذلك يلجأ لمساعدة حفيده ‏الوحيد.‏