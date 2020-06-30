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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور للمخرج خالد مرعى عقب خروجه من السجن والان مع تفاصيل الخبر
وعاد المخرج خالد مرعى إلى منزله منذ أسابيع، بعد أن خرج من السجن، وقضى فترة عقوبته فى قضية ضبطه بجلب مخدرات إلى مصر، بعد أن تم ضبطه فى المطار وبحوزته كميات من المواد المخدرة.
يشار إلى أن آخر أعمال المخرج خالد مرعى فيلم "خيال مآتة"، الذى عرض العام الماضى خلال موسم سباق عيد الأضحى، وشارك فى بطولته النجم أحمد حلمى ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وحسن حسني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب.
تدور أحداث العمل حول جد قام بسرقة تحفة فنية نادرة تخص المطربة الراحلة (أم كلثوم) فى شبابه، ولكن بعد مرور السنوات يجد الجد نفسه مطاردا من قبل الطامعين فى الحصول على هذه القطعة، ولذلك يلجأ لمساعدة حفيده الوحيد.
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