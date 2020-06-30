شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: هذه حقيقة دخول أمى للمستشفى.. ومريض الكورونا مش عيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الأيام الماضية العديد من الأشاعات الغير الصحيحة عن الحالة الصحية لوالدة النجم حمادة هلال، حيث انتشر أن والدته قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد.
وكشف هلال في بيان صحفى، أن هذا الكلام عاري تماما من الصحة وأن والدته ليست مريضة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن كل ما نشر شائعات سخيفة، لافتاً إلى أنه إنزعج بشدة من النظره لمريض كورونا أنه معيب للشخص، وأن الحقيقة أن مرضي كورونا لابد من الوقوف بجانبهم و"الطبطبه" عليهم لأن المرض ليس عيب ولا وصمة عار لصاحبه، وربنا يعفي عن كل مريض.
وأما عن مرض والدته والتي تمكث حاليا بأحدي مستشفيات القاهرة، قال: أمي تعالج من مرض السرطان لما يقرب من ثلاثة أعوام وأرجو من كل الجمهور الدعاء لها بالشفاء وعلي من يتداول الأخبار أن يتأكد من صحتها.
يذكر أن حمادة هلال طرح مؤخرا فيديو كليب "جمالها " من كلمات ماجد صبري، توزيع مادو صالح، و من إخراج أحمد عاطف، والذي حقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة تخطت 9 مليون مشاهد.
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