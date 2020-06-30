شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد السقا ورجاء الجداوى خلال مشاركتهما فى ثورة 30 يونيو (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد كبير للغاية من نجوم الفن فى ثورة 30 يونيو، والتى أقيمت عام 2013 لإبعاد جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم، حيث كان الجميع فى هذا اليوم على قلب رجل واحد، وكان من بين هؤلاء النجم أحمد السقا الذى لم يتقاعس رغم إصابته وقتها بقطع بالرباط الصليبى، إلا أنه حرص على المشاركة، ونزل للميادين مع جموع المواطنين، هذا بالإضافة إلى مشاركة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، والتى حرصت على التواجد والمشاركة فى هذه الثورة، فضلا عن النجمة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز.

وينشر ”الخليج 365”، فيديو حصرى أثناء مشاركة هذه الكم الكبير من النجوم فى هذه الثورة التى أسقطت حكم الإخوان لمصر للأبد، ومن المعروف أن الفنانة رجاء الجداوى ترقد منذ حوالى 40 يوم داخل العناية المركزة بإحدى مستشفيات العزل أثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن النجم أحمد السقا ينتظر عودة الفنان ظافر العابدين من لندن وفتح الطيران لاستئناف تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "العنكبوت"، للمخرج أحمد نادر جلال، حيث يتبقى يومين تقريباً على انتهاء الفيلم، ويبدأ مخرج العمل في مونتاج ومكساج الفيلم استعداداً لعرضه في السينمات قريباً.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، وبسبب اسم "العنكبوت" يجعل السقا طوال أحداث الفيلم مطارد من المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، فيعد السقا مشهور طوال أحداث الفيلم ويكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.