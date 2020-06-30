شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. حلقة خاصة من "الحياة اليوم" عن الموسيقار الراحل محمد الموجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، بعد غد الخميس، مع جمهور الموسيقى في مصر والوطن العربي بمرور الذكرى الخامسة والعشرين على رحيل مجدد الموسيقى وفارس النغم الموسيقار محمد الموجي، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى.

ومن خلال الحلقة يكشف يحيى الموجي ابن الموسيقار الراحل محمد الموجى، عن كواليس تحكى لأول مرة وصعوده إلى القمة وحكايات جديدة كما يتواجد أيضا المؤرخ الموسيقي الدكتور أشرف غريب، وذلك في سهرة غنائية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار وفرقته الموسيقية وسماع أشهر أغانية اللى قدمها مع كبار نجوم الزمن الجميل.

Advertisements

للموجى العديد من الألحان الهامة لكبار مطربي ومطربات عصره، فمن "للصبر حدود، واسأل روحك" لأم كلثوم، و"أنا قلبي ليك ميال، ياما القمر على الباب"، والتقى أيضًا المطربة فايزة أحمد التي قدم لها العديد من الأغنيات الشهيرة "أنا قلبي إليك ميّال، م الباب للشبّاك، تمر حنة، بيت العز، حيران".

كما عمل مع محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، فايزة أحمد وغيرهم، وحصل الموجي على الميدالية البرونزية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1965 ، وعلى "وسام العلم ووسام الاستحقاق" من الرئيس الراحل السادات عام 1976، وفي عام 1985م حصل على شهادات تقدير من الرئيس الراحل مبارك، كما حصل على أوسمة ونياشين من أغلب ملوك ورؤساء الدول العربية.