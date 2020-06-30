شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. شيماء سيف فى جولة بسيارتها على ألحان أغنية الهضبة "باين حبيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لها، وهي تقود سيارتها في جولة جديدة منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهرت شيماء سيف في الفيديو وهي تردد أغنية النجم عمرو دياب "باين حبيت"، أثناء قيادتها لسيارتها، وسرعان ما حصدت عددا كبيرا من المشاهدات.

Advertisements View this post on Instagram 💌 A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif) on Jun 30, 2020 at 10:49am PDT A post shared by Shimaa Seif (@shimaaseif) onJun 30, 2020 at 10:49am PDT

ومنذ أيام دعت شيماء سيف للفنانة رجاء الجداوى، التى تخضع للعلاج فى مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى تعانى حالة صحية متدهورة استدعت دخولها غرفة العناية المركزة بالمستشفى، حيث تم وضعها على جهاز تنفس صناعى اختراقى.



شيماء سيف

ونشرت شيماء سيف مجموعة صور تجمعها مع الفنانة رجاء الجداوى، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين.. اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقما أبدًا، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينيك الّتى لا تنام، واكفها بركنك الّذى لا يرام، واحفظها بعزّك الّذى لا يضام، أنت ثقتها ورجاءها يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرّين.. ربنا يشفيها هى وكل مريض يارب العالمين.. دعواتكم".