شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تستعيد ذكرياتها فى مهرجان القاهرة السينمائى بصورة مع صوفيا لورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نادية الجندي على استعادة ذكرياتها مع مشاركتها في إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي، بصورة لها وهي تسير بجوار النجمة العالمية صوفيا لورين، التي كانت ضيفة شرف للدورة آنذاك.

ونشرت نادية الجندي صورتها بصحبة لورين والنجم الكبير حسين فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "من إحدى دورات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وحضور النجمة العالمية صوفيا لورين".

وسرعان ما استقبلت نادية الجندي الكثير من التعليقات على الصورة، وكتبت النجمة سوسن بدر تعليقها على الصورة قائلة: "نجمة طول عمرك"، بينما كتبت الفنانة لقاء الخميسي تعليقها قائلة: "نجمة في السما".

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على جانب آخر روت النجمة نادية الجندى، كواليس تقديمها لرواية "جريمة فى جزيرة الماعز"، لفيلم سينمائى بعنوان "رغبة متوحشة"، للمخرج خيرى بشارة، ومحمود حميدة، وتقديم فيلم آخر لنفس الرواية من بطولة سعاد حسنى وأحمد زكى، وهو فيلم "الراعى والنساء"، وذلك من خلال صورة نشرتها نادية الجندى عبر حسابها على "انستجرام"، جمعتها بالفنان محمود حميدة، وعلقت على الصورة قائلة، "فيلم "رغبة متوحشة" مأخوذ من الأدب العالمى جريمة فى جزيرة الماعز من الأعمال المختلفه فى مشوار الفنى وتجربة جديدة وحكايه الفيلم فى الأول كان حيتعمل فيلم واحد من تأليف وحيد حامد والمخرج علي بدرخان وأختلفوا علي السيناريو وكل واحد راح يعمل فيلم لوحده".