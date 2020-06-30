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شكرا لقرائتكم خبر عن تحيا مصر وأفتخر إنى مصرية.. هبة مجدى تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هبة مجدي على الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، على طريقتها الخاصة، بنشر مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهي تردد أغنية "اسلمي يا مصر" بصوت الفنان محمد محسن.
وكتبت هبة مجدي على مقطع الفيديو الذي حصد على أكثر من 100 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة: "تحيا مصر وأفتخر إني مصرية عشان بلدي أجمل بلد في الدنيا".
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هبه مجدى تألقت فى رمضان هذا العام بمسلسل "فرصة ثانية"، حيث عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر ودياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.
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