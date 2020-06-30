شكرا لقرائتكم خبر عن هندى صبرى بأحدث "فوتوسيشن" تستعين بكلمات هيلين كيلر: لا تحنى رأسك أبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت النجمة التونسية هند صبرى، بمقولة الأديبة والكاتبة الأمريكية الراحلة هيلين كيلر، وذلك فى أحدث "فوتوسيشن" لها، حيث نشرت عبر صحفتها الرسمية على "فيس بوك" صورتين لها، صحبتهما بتعليق مقولة هيلين: "لا تحنى رأسك أبدًا.. اجعلها دائماً مرفوعة.. انظر إلى العالم فى عينيه مباشرة".





وكانت النجمة التونسية هند صبرى، علقت على فوزها كأفضل ممثلة بجائزة النقاد للأفلام العربية عن فيلم "نورا تحلم"، ونشرت النجمة صورة لها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام من أحد مشاهدها بالفيلم. وكتبت هند: "سعيدة وممتنة بجائزة النقاد للأفلام العربية كأفضل ممثلة عن فيلم نورا تحلم من مؤسسة الفيلم العربى تزامنًا مع عرضه على نتفليكس".





وكان فيلم "نورا تحلم" قد عرض دوليًا فى عدة مهرجانات حصد فيها أربعة جوائز اثنتين تمثيل نسائى لهند صبرى وأفضل فيلم وجائزة تمثيل رجالى للطفى العبدلي، قبل أن يحط الرحال فى بلده تونس ليعرض بها للمرة الأولى.

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وكان الفيلم قد نجح فى إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولى بأسبانيا حيث شاهده 1500 مشاهد فى عرضه بواقع 750 مشاهدًا للعرض الواحد وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق فى العرضين.

الفيلم تأليف وإخراج هند بو جمعة وإنتاج بروباغندا عماد مرزوق وبطولة النجمة هند صبري، والفنانين لطفى العبدلى وحكيم بومسعودى وايمان الشريف وجمال ساسى وسيف ظريف.

وبهذا تواصل هند صبرى تحقيق نجاحات سينمائية كبرى لهذا العام ففيلمها الفيل الازرق 2 فى تخطى حاجز الـ102 مليون جنيه مصرى فى رقم قياسى واستطاعت تحقيق ردود فعل إيجابية جدا بظهورها كضيفة شرف فى فيلم الممر الذى تجاوزت إيراداته 75 مليون جنيه وحصدها لثلاثة جوائز تمثيل عن نورا تحلم وجائزتين افضل عمل للفيلم نفسه.