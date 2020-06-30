شكرا لقرائتكم خبر عن صناع المسرح في برودواي يعيدون كتابة تعاقدات النجوم لموسم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد صعوبة تقديم أي عروض مسرحية خلال الفترة القريبة علي مسارح برودواي بسبب جائحة كورونا مع الأخذ بالاعتبار في زيادة انتشار الوباء في الولايات المتحدة الامريكية تقرر إعادة كتابة تعاقدات النجوم لموسم جديد يبدأ يناير 2021 علي أن تظل المسارح مغلقة لبقية العام والعمل علي تجهيزها وفق الشكل الجديد الذي سيقدم به العروض .

وقالت "رابطة برودواي" ، التي تمثل المنتجين وأصحاب المسارح أن المسرح عمل جماعي للممثلين وللجمهور أيضا فمشاهدة الجمهور بمفرده للمسرحيات عبر المنصات الإلكترونية يفقد المشاهد متعة المسرح وأوضحت الرابطة أن كيمياء ألف شخص غريب تترابط في جمهور واحد يغذي كل فنان على المسرح وخلف الكواليس، ستكون ممكنة مرة أخرى عندما تتمكن مسارح في برودواي من استضافة كل الجمهور بأمان".

وقالت الرابطة إنها تعمل مع المسؤولين على بروتوكول لإقامة العروض مجددا، بما في ذلك، الفحص والاختبار والتنظيف.

كان قد تم يتم تعقيم مسارح برودواي بعد إصابة أحد العاملين هناك بفيروس كورونا ويخضع حاليا هذا العامل للحجر الصحي ويتم تعقيم المسرح الذي كان يعمل به وتتم مراقبة كل الذين عملوا معه في نفس المسرح او احتكوا به.

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يذكر أن Broadway theatre تكبدت خسائر وصلت لـ 100 مليون دولار بسبب إغلاق مسارحها ووقف إنتاج عروضها التي كانت محددا لها مواعيد افتتاح وحجز الجمهور فعليا تذاكرها الأمر الذي أدي لإعادة الأموال مرة أخرى للجمهور أو إعادة تحديد مواعيد أخري أملا في عبور أزمة فيروس كورونا.