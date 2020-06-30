ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "صبري" في الصورة وهي تستعرض رشاقتها من داخل أحد الصالات الرياضية "الجيم". وعرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل"فرصة تانية"، وشارك في العمل كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، أيتن عامر، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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