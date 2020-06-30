تخرج في طب الأزهر وعاش 40 عامًا مع "عفريت".. حكايات عزت أبوعوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الموافق 1 يوليو ذكرى وفاة الفنان القدير عزت أبوعوف الذي يُعد واحدًا من أهم نجوم عصره، إذ جمع بين التأليف الموسيقي والتلحين والتمثيل وتقديم البرامج أيضًا.

ويستعرض "الخليج 365" معلومات وحكايات عن عزت أبوعوف في ذكرى وفاته:

- اسمه بالكامل "محمد عزت أحمد شفيق أبو عوف"، وولد في 21 أغسطس 1948، وشغل والده منصب عميد معهد الموسيقى العربية.

- تخرج في كلية الطب جامعة الأزهر، وتخصص في أمراض النساء والتوليد، ومارس مهنة الطب لمدة 15 عامًا كاملة.

- التحق بمعهد الكونسرفتوار، وكان نفس دفعة الموسيقار عمر خيرت.

- أسس في السبعينيات فرقة "الفور إم"، مع شقيقاته (مها ومنى وميرفت ومنال) وهي الفرقة التي اكتشفت الفنان محمد فؤاد.

- قدم برنامج "هرم الأحلام"، في التليفزيون المصري عام 2001.

- قدم مع الإعلامي عمرو أديب برنامج "القاهرة اليوم".

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- تولى منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعدة دورات.

- قال في حوار تلفزيوني إنه نادم على المشاركة في فيلم "أيظن" بسبب عدم مناسبة الدور له، وبرر ذلك باحتياجه للمال لمروره بضائقة مادية.

- آخر ظهور له كان في إعلان إحدى شركات المحمول برفقة الهضبة عمرو دياب.

- بدأ مشواره كممثل عام 1992 في فيلم أيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب.

- شارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها: "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "الملك فاروق"، "زيزينيا"، "بخيت وعديلة"، "امرأة هزت عرش مصر"، "طيور الظلام"، وغيرها من الأعمال.

- روى الفنان القدير قصة مشاركة شبح اليهودي سلفادور شيكوريل، لعائلته في منزلهما على مدار أربعين عامًا، خلال لقاء سابق له، قائلًا: "كنت قاعد مع أختي منى نلعب بيانو وفجأة شيلنا إيدينا من على البيانو، وبصينا ورانا، لاقيناه واقف قدام الباب، ومنى اتخضت جدًا وجريت اخترقته عدت من خلاله، وأنا شوفت ده بعيني".

واستشهد "أبوعوف"، بالفنانة يسرا قائلًا: "اسألوا يسرا، هي شهدت على واقعة، في يوم كانت بايتة عندنا بحكم إنها صديقة مها من وهما صغيرين وقبل حتى ما يدخلوا مجال التمثيل، وظهرلها العفريت ونطت من البلكونة وجريت بالبيجامة".

- رحل أبوعوف عام 2019، عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض.