صورة نادرة- محمود حميدة رفقة أحمد زكي: السند الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: حرص الفنان محمود حميدة، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه بـ"فيس بوك"صورة نادرة له رفقة النجم الراحل أحمد زكي. وظهر الثنائي في الصورة بإطلالة مبهجة، ووصف "حميدة"، الفنان الراحل بإنه سنده الأول. وشارك محمود حميدة في الموسم الرمضاني المنقضي، بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركه البطولة خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي.

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