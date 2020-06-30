رامز جلال يحتفل بتحقيق قناته على "يوتيوب" مليار مشاهدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
احتفل الكوميديان رامز جلال، بوصول عدد مشاهدات قناته على "يوتيوب"، إلى مليار مشاهدة.
وعبر حسابه بـ"تويتر"، غرد "جلال": "ماشاء الله لا قوة إلا بالله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، بفضل الله وبحبكم عدينا المليار، وبإذن الله وإنتوا في ضهري هنكمل المشوار".
وشارك رامز جلال في الموسم الرمضاني المنقضي ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، واستضاف عددًا من النجوم وعرض على قناة "mbc مصر".
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