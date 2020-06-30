إنجي علاء تنعى المخرج محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت السيناريست إنجي علاء، المخرج محمد سامي، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.

وكتبت إنجي علاء تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" البقاء لله في وفاة الأستاذ محمد سامي والد المخرج ياسر سامي.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وكانت مصادر مقربة من أسرة المخرج ياسر سامي، أكدت لـ"الخليج 365" أن والده المخرج محمد سامي، حالته الصحية حرجة جدا، ويرقد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات".

وكان أخر ظهور للمخرج الراحل في حفل زفاف ابنته.