صور| نسرين طافش تستمتع بالصيف على "حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت "طافش" في الصور وهي تستمتع بعطلتها الصيفية من أمام "حمام السباحة"، علقت :"يوم رائع". يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية مسلسل "ختم النمر" وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، رشدي الشامي، عفاف شعيب.

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