ريا أبي راشد تتجول في شوارع لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ريا في الصور بإطلالة أنيقة، خلال تجولها في شوارع لندن، وعلقت :"كزدورة صيفية بلندن، نهاركن سعيد". وتقدم ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، وهو من أهم البرامج الفنية التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2"، بدأ عرضه على شاشة إم بي سي 2 منذ عام 2005، ويدخل البرنامج في موسمه السابع ليكمل مسيرة نجاحه التي حققها على مدار السنوات الماضية، في عرض ومتابعة أهم الأحداث السينمائية والفنية على الساحة العربية والعالمية.

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