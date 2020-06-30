"لا تحنِ رأسك أبدا".. هند صبري تقدم نصيحة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة التونسية هند صبري نصيحة لجمهورها، بمقولة للأديبة الأمريكية هيلين كيلر.
ونشرت صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" "لا تحن رأسك أبدًا، اجعلها دائماً مرفوعة، انظر إلى العالم في عينيه مباشرة".
ويعرض للفنانة هند صبري حاليًا فيلم "نورا تحلم"، على منصة "نتفليكس" العالمية، للمخرجة التونسية هند بو جمعة.
فيلم "نورا تحلم"، حائز على الجائزة الكبرى بمهرجان قرطاج السينمائي في نوفمبر الماضي، ويناقش العديد من القضايا الشائكة والمحظورة اجتماعيا، من خلال قصة أم كادحة تتعرض لعنف، لكنها تستمر في الحلم بحياة أفضل مع حبيبها الذي تلتقي به سرا.
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