صلاح عبدالله يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو .. بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان صلاح عبدالله على الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

ونشر "عبدالله" صورة لعلم مصر مطبوع عليه صورته، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق عليها ببيت من قصيدة :"تحيا مصر 30 يونيا لما الدنيا جالها ذهول.. تحيا مصر أم الدنيا قد الدنيا وقد القول".

الفنان صلاح عبدالله، شارك في السباق الرمضاني الماضي، كضيف شرف مسلسل "الاختيار" أمام الفنان أمير كرارة، كما شارك في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" مع الفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد أسامة.