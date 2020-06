بينها Unstoppable و Happy New Year.. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة، كنوع من التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الأكشن Unstoppable، إنتاج عام 2010، بطولة دنزل واشنطن، كريس باين، إخراج توني سكوت.

تدور أحداث الفيلم، عندما تخرج قاطرة ضخمة بدون سائق محملة بحمولة سامة عن السيطرة وتغير مسارها من منطقة ريفية باتجاه منطقة مكتظة بالسكان، يقوم مهندس مخضرم وقاطع تذاكر شاب على متن قطار آخر بابتكار خطة لا تصدق في محاولة منهما لوقفها.

أما في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، فتعرض القناة فيلم Criminal، إنتاج عام 2016، بطولة كيفن كوستنر، غاري أولدمان، تومي لي جونز، ومن إخراج ارييل فرومين.

تدور أحداث الفيلم، في محاولة أخيرة لوقف مؤامرة شيطانية، يتم زرع ذكريات وأسرار ومهارات تعود لعميل راحل كان يعمل في شعبة المخابرات المركزية في جسد سجين خطير، محكوم عليه بالإعدام، ولا يمكن التنبؤ بتصرفاته، على أمل أن يتمكن من إتمام مهمة العميل السابق.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة الفيلم الكوميدي The Edge of Seventeen، إنتاج عام 2016، بطولة هالي ستينفيلد، هالي لو ريتشاردسون، هايدن زيتو، بليك جينر، ومن إخراج وتأليف كيلي كريج.

تدور أحداث الفيلم، عندما تزداد حياة الطالبة الثانوية نادين تعقيدا، بعد ما يبدأ أخوها الأكبر المحبوب داريان بمواعدة صديقتها المقربة كريستا.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، تعرض القناة فيلم The Art of Getting By، إنتاج عام 2011، وهو من إخراج Gavin Wiesen.

تدور أحداث الفيلم حول الفتى المراهق الذي يؤمن بالقدر والوحيد جورج، الذي يصل إلى السنة الأخيرة في المدرسة دون أن يبذل أي جهد يذكر، تجمعه صداقة مع سالي وهي فتاة محبوبة إلا أن شخصيتها معقدة، ولكنها ترى في جورج شخصا يشبهها في الصفات والأفكار.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Get Hard، إنتاج عام 2015، بطولة ويل فيرل، كيفن هارت، أليسون بري، ومن إخراج ايتان كوهين.

تدور أحداث الفيلم، عندما توجه تهمة احتيال إلى مدير مالي ثري يدعى جيمس ويحكم عليه بالسجن عشر سنوات في سجن سان كوينتين، يلجأ جيمس إلى شخص يدعى دارنيل ليساعده جسديا ونفسيا على تخطي محكوميته، لكن ما يجهله هو أن دارنيل لم يحصل على مخالفة مرورية، ولم يدخل السجن قط.

mbc bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، الفيلم الهندي Happy New Year، إنتاج عام 2014، بطولة ديبيكا بادوكون، شاروخان، أبهيشيك باتشان، بومان إيراني، ومن إخراج فرح خان.

تدور أحداث الفيلم، حينما يرغب ستة أشخاص في أن يصبحوا لصوصا يدخلون مسابقة رقص مرموقة كغطاء لتحقيق هدفهم الأكبر المتمثل في تنفيذ عملية سرقة كبيرة.