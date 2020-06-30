تراند اليوم : فنانة شهيرة تعترف : بتعشى مع بطليقي عض ولا كإنوا منفصلين

تبادلت الفنانة شمس الكويتية، الحديث مع جمهورها بشأن الفرق بين الحب الحقيقي والغيرة وأيضًا الرغبة والتملك، بناء على طلب إحدى متابعاتها التي طلبت رأيها في مثل هذه الأمور، فتطرقت في حديثها عن الحب غير المشروط ضاربة المثل في هذا الأمر بطليقها.

وقالت شمس الكويتية في مقطع فيديو بثته عبر تطبيق "سناب شات"، إن طليقها أحبها حبًا مطلقًا، مبينة أنهما ورغم الانفصال بينهما إلا أنها لا زالت تتعامل معه ويتناولان سويًا العشاء، وأوضحت: "من خلال عشرتي معه أنا فهمت يعني إيه حب مطلق من وجوده في حياتي علمني شو حب وأنا اتعلمت من عنده لما كنت أعمل شيء هو مو راضي عنه ".

وأضافت: "هو حد كتير مهم في الحياة وغنايا وميكروفوني ووقفتي على المسرح ضد مبدأه وضد اسمه والبرستيج حقه وضد مين هو.. ممكن تسألوني الحين ليش سيبتوا بعض طالما في حب مطلق".

وتابعت شمس:"حد يحبك حب مطلق وفي ظروف في آخر لكن هو يحبك ويبيلك العطاء.. كان ييجي معايا الحفلة ويقف بعيد ويتخشب ولما تيجي عينه في عيني وأشوف الفرحة في عينه هو يعرفني أحب الغناء وكان يسأل على الأماكن اللي فيها أشياء محترفة وياخدني آخر الدنيا وصار يحب الحاجات اللي بحبها مع إن الأشياء اللي بحبها وصار مؤمن بيها".

واستطردت:"مع إن الأشياء اللي بحبها كبنت متحررة وعندي مبدأ الحرية بقيمة عالية.. أنا تعبت أبويا وأهلي في تربيتي وكل اللي حواليني يرفضون شخصيتي وطريقة لبسي وأنا ولا الهوا.. هو جه على شخصية أساسًا مختلفة عن بيئته وهو حب حب غير مشروط وهو اسم كبير من مركز كبير وحبني حب حقيقي وما اشترط شرط واحد إني أتغير".

وبيّنت شمس الكويتية قائلة: "هو كان يثق فيني وعارف إني بعمل كل هذا تمرد أو أخبال.. بس ما عندي غايات وسخة فيه"، متابعًة: "هذه التجربة هي اللي علمتني يعني إيه حب مشروط.. أنا مريت بعلاقة الحب اللا مشروط اللي ما وراه غاية أحب اللي تحبه ويسعدك".

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وبشأن علاقتهما حاليًا قالت: "إحنا تطلقنا ولكن إحنا لسه متعشين مع بعض ونسولف عن حياتنا وماضينا ولا كإننا انفصلنا وإلى الآن وإلى اللحظة حريص علي عشان الظرف ده وعشان كورونا وما يبغى يطلع من الإمارات إلا لما يطمن علي وإحنا أصحاب وهذا الحب اللا مشروط".

وأردفت شمس الكويتية قائلة: "للأمانة ترى الحب اللامشروط ييجي مرة واحد وما ضروري يكون الطرفين هكذا ممكن يكون من طرف واحد.. إنما تكلموني عن غيرة أنا مرة تزوجت وعاشرت وانفصلت وروحت وجيت"، مضيفة: "بتكون رغبات إذا اليوم كان هناك غيرة على شخص ومنعته من أشخاص ومنعته من شغله فأنا لم أحب أنا رغبته والعكس حتى لو تزوجنا وعندنا 10 أولاد".

وبشأن مصطلح "الغيرة" قالت شمس الكويتية: "قولولي الفرق بين الغيرة والشك.. رأيي في فرق بينهم"، مردفة أن الغيرة اختراع تم الترويج له للتغطية على فضائح البشرية وأمراضهم النفسية.