الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو على "يوتيوب"

بثت، منذ قليل، في تمام التاسعة مساء، القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية، على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، ويتضمن برنامج الحفل أوبريت "حراس أمانك" وهو من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد فرحات وقيادة موسيقية الدكتور مصطفى حلمي وغناء ريهام عبد الحكيم، مى فاروق، ورحاب مطاوع، أحمد عفت، وليد حيدر، هانى عامر. عامر. ثم يليه عرض لوحة فنية لفرقة بالية أوبرا القاهرة بعنوان "إرادة شعب " من بالية "الأهرامات والثورة" والتى تعبر عن إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو وجسدتها الباليرينا سحر حلمي، رؤية وتدريب أرمينيا كامل ومن إخراج الدكتور عبد المنعم كامل. Advertisements وبعدها سيتم تقديم فقرة تعزف خلالها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مقطوعة بعنوان "الأبطال" من مؤلفات الدكتور جمال سلامة، وتهديها إلى جموع المصريين وأبطال الوطن من رجال الجيش والشرطة. الدايم وزيرة الثقافة مقطوعة بعنوان "الأبطال" من مؤلفات الدكتور جمال سلامة، وتهديها إلى جموع المصريين وأبطال الوطن من رجال الجيش والشرطة. وتختتم الاحتفالية ببانوراما للأغانى الوطنية في القرن العشرين تبث للمرة الأولي وتتضمن مجموعة من أهم الأعمال الوطنية التى قدمت خلال القرن الماضى وتدعم وتغرس روح الانتماء وتحفز على الإنتاج والعمل وذلك بمشاركة فرق عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية وكورال أطفال الأوبرا بقيادة المايسترو صلاح غباشي، أوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتوزيع الدكتور مصطفى ناجي.



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