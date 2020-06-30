بـإطلالة بيضاء .. سـوسن بدر تشارك جمهورها أحدث صورها

نشرت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهرت "سوسن" بإطلالة شبابية جديدة، ترتدى بلوزة بيضاء، واعتمدت على ماكياج يبرز ملامح وجهها، معلقة، قائلة: " حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت لو بطلنا نحلم نموت ". ملامح وجهها، معلقة، قائلة: " حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت لو بطلنا نحلم نموت ". يذكر ان الفنانة الكبيرة سوسن بدر، قد شاركت في الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "ونحب تانى لية"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمى، تارا عماد، عماد رشاد، سمر مرسي، والمسلسل من تأليف: عمرو محمود يس، وإخراج: مصطفى فكري.

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