بـالصور .. ريا أبي راشد تتجول في شوارع لندن

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "ريا" في الصور من شوارع مدينة لندن البريطانية اليوم، وهي ترتدي ملابس باللون الأبيض، معلقة، " كزدورة صيفية بلندن، نهاركن سعيد ".

Advertisements

وكانت الإعلامية ريا أبى راشد قد اثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية بعد ظهورها في بعض الصور بملامح متغيرة تماماً، بسبب خسارة وزنها.