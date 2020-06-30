نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، مجموعة صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهرت "ريا" في الصور من شوارع مدينة لندن البريطانية اليوم، وهي ترتدي ملابس باللون الأبيض، معلقة، " كزدورة صيفية بلندن، نهاركن سعيد ".
وكانت الإعلامية ريا أبى راشد قد اثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية بعد ظهورها في بعض الصور بملامح متغيرة تماماً، بسبب خسارة وزنها.
كانت هذه تفاصيل خبر بـالصور .. ريا أبي راشد تتجول في شوارع لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.