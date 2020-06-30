فيديو .. خالد سليم يوجه رسالة شكر إلى محبيه

وجه النجم خالد سليم رسالة إلى جمهوره، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر خالد سليم فيديو، وصرح من خلاله قائلًا: رسالة لأجمل جمهور في كل مكان.. متابع

كل ڤيدوهاتكم في تحدي اللي فات مات في مصر ولبنان والوطن العربي .. ومستني أشوف مشاركات اكتر .. وأنا سعيد جدًا جدًا برد الفعل الحلو اللي عمل تريند للقناة .. وأشكركم جدًا .. وأوعدكم أن يكون في تحدي جديد ومفاجأت أكثر.

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يذكر أن النجم خالد سليم طرح مؤخرًا كليب بعنوان اللي فات مات، والكليب من إخراج ريشا سركيس، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.