فيديو .. مدحت العدل: الشعب المصري لا يمكن أن يحكمه متطرف

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، إن سيدات تخطين سن الـ 80 عامًا كانوا يجلسون أمامهم منازلهن إبان ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن هؤلاء كانوا يدافعون على حياتهم وهويتهم وتاريخهمرغم تقدمهم في السن.
يتقبل الآخر ولكن لا يمكن أن يحكمه متطرف.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة لقناة صدى البلد للذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، الشعب المصري
وأشار إلى أنه اوقف تصوير مسلسل الداعية يوم 29 يونيو 2013 ليشارك وأعضاء العمل في الثورة ضد حكم الإخوان وأكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، أن الإخوان ليسوا من الشعب المصري وجيناتهم تختلف عن المصريين.
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