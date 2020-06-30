شاهد .. رامز جلال يكسر حاجز المليار الأول عبر يوتيوب

أعلن النجم رامز جلال عن كسره حاجز المليار الأول نسبة إجمالي مشاهدات قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ونشر رامز أفيش عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: ماشاء الله لا Advertisements قوه الا بالله اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا .. بفضل الله وبحبكم عدينا المليار وباذن الله وانتوا في ضهري هنكمل المشوار رامز جلال. قوه الا بالله اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا .. بفضل الله وبحبكم عدينا المليار وباذن الله وانتوا في ضهري هنكمل المشوار رامز جلال. يذكر أن النجم رامز جلال قدم مؤخرًا برنامج رامز مجنون رسمي، وتعتمد فكرة البرنامج على مقلب يقوم به رامز، ويكون أحد ضحايا المقلب من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وبعض الشخصيات العامة، ومن أبرزهم: سيد عبد الحفيظ، محمد الشناوي، على معلول، حسن شاكوش وحمو بيكا، ومحي إسماعيل، نبيلة عبيد، كما ساعدته الفنانة أروى في استدراج الضيوف إلى المقلب.

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