بصورة مع والدته .. تامر حبيب: ألف ميت مليون شكر على طاقة الحب العملاقة

نشر السيناريست تامر حبيب صورة تجمعه بوالدته، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

صرح تامر حبيب، قائلًا: اقر و اعترف بأني من اغني اغنياء الكوكب، و ثروتي لا تقدر بمال .. ثروتي هي كم ضخم من الصحاب الجدعان الحلوين اللي عمري ما حسيت بسببهم اني لوحدي او خايف من بكرة في السراء و الضراء .. انا بقالي ثلاث ايام بلياليهم بأستقبل احلي كلام و امنيات و تهاني من القلب بسبب عيد ميلادي الميمون علي كافة

وسائل التواصل الاجتماعي، و الحمدلله الحمدلله بسبب عددهم الذي لا يحصي او يعد، مستحيل اقدر ارد عليهم كلهم عشان 40 ساعة في اليوم مش هايكفوا .. الف ميت مليون شكر علي طاقة الحب العملاقة اللي فتحتوها عليا يا احلي ونس و سند و ثروة و ربنا يديم النعمة دي عليا و مايحرمنيش منها و يحميها من شر عين كل حاسد و حاقد سواء قاصد او مش قاصد، عشان مافيش نعمة اثمن من دي ممكن الواحد يتحسد عليها .. اصل انا امي كانت دايماً بتدعيلي ان ربنا يحبب فيا خلقه، و الحمد لله ربنا استجاب لدعوتها من وسع .. الف حمد و شكر ليك يا رب و الف الف شكر لكل من اسعدني بتهنئتي بعيد ميلادي، و مليون شكر ليكي يا امي علي دعوتك الغالية و الف رحمة و نور عليكي .. اقرولها الفاتحة بقي و ادعولها عشان عيد ميلادها النهارده.

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يذكر أن السيناريست تامر حبيب كتب مؤخرًا قصة مسلسل لعبة النسيان، والمسلسل بطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي، وإخراج هاني خليفة.