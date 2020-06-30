فن ومشاهير

فاطمة وسيم تكشف عن تفاصيل برنامجها يوم للأناقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت الإعلامية وخبيرة التجميل العراقية فاطمة وسيم أنها بصدد التجهيز الي برنامجها الجديد يوم للأناقة ومن المقرر عرضه في منتصف شهر يوليو المقبل حيث يركز البرنامج عند عرضه  علي جمال البشرة والمكياج وكيفية وضع المكيب في المنزل والخارج وجعلها ذو رونقًا جميلاً وتوضح الفرق بين

البشرة الحساسة والدهنية والطبيعية في التعامل مع المكياج.

 

وقد حققت خبيرة التجميل فاطمة وسيم شهرة واسعة في مجال التجميل في الوطن العربي ولها متابعين بالملايين علي شبكات التواصل الاجتماعي مهما مهد الطريق للوصول الي برنامجها الجديد

يوم للأناقة التي تركز فيه مع المرأة وكل الامور المتعلقة بالمكياج.

 

وتضيف :

Advertisements

 

البرنامج ينصح كل فتاة عربية بكيفية التعامل مع المكيب ليلًا ونهارًا والماركات  التي يجب استخدامها والأدوات الطبيعية التي تفيد البشرة بعيد عن الصبغات الصناعية.

 

يذكر أن فاطمة وسيم حققت نجاحًا ملموسًا علي شبكات التواصل الاجتماعي من خلال انستجرام fatomglam وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا معها .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فاطمة وسيم تكشف عن تفاصيل برنامجها يوم للأناقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا