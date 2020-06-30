فاطمة وسيم تكشف عن تفاصيل برنامجها يوم للأناقة

أكدت الإعلامية وخبيرة التجميل العراقية فاطمة وسيم أنها بصدد التجهيز الي برنامجها الجديد يوم للأناقة ومن المقرر عرضه في منتصف شهر يوليو المقبل حيث يركز البرنامج عند عرضه علي جمال البشرة والمكياج وكيفية وضع المكيب في المنزل والخارج وجعلها ذو رونقًا جميلاً وتوضح الفرق بينالبشرة الحساسة والدهنية والطبيعية في التعامل مع المكياج.
وقد حققت خبيرة التجميل فاطمة وسيم شهرة واسعة في مجال التجميل في الوطن العربي ولها متابعين بالملايين علي شبكات التواصل الاجتماعي مهما مهد الطريق للوصول الي برنامجها الجديديوم للأناقة التي تركز فيه مع المرأة وكل الامور المتعلقة بالمكياج.
وتضيف :
البرنامج ينصح كل فتاة عربية بكيفية التعامل مع المكيب ليلًا ونهارًا والماركات التي يجب استخدامها والأدوات الطبيعية التي تفيد البشرة بعيد عن الصبغات الصناعية.
يذكر أن فاطمة وسيم حققت نجاحًا ملموسًا علي شبكات التواصل الاجتماعي من خلال انستجرام fatomglam وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا معها .
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