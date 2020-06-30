“عيشي حياتك طنشي”.. فتاة من غزة تقيم حفلا بمناسبة طلاقها

وقامت فتاة فلسطينية في قطاع غزة، تُدعى ”فداء“ حفلًا بمناسبة طلاقها، بعد عشر سنوات من الزواج، رافعة شعار ”أخيرًا اطلقت“، متحدية العادات والتقاليد الاجتماعية في القطاع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لحفل طلاق الفتاة، كما شاركت صديقاتها صورها، معبرات لها عن سعادتهن بجرأتها وتحديها لبعض العادات، فيما استنكر آخرون ما أقدمت عليه الفتاة.

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ونشرت الناشطة الفلسطينية، كاري ثابت، صور حفل الطلاق، وعلقت عليها بالقول: ”اعتاد الناس على إقامة حفلات الزواج، النجاح، التخرج، لكن حفلات طلاق ربما جديدة على المجتمع الغزي، حيث قامت الفتاة العشرينية فداء بإقامة حفلة طلاق للتعبير عن فرحتها الغامرة من الفكاك بطليقها، فدعت الأهل والأحبة والأصحاب واحتفلوا معاً في أجواء من الفرح والبهجة والسرور ونشرت تغريدة على صفحتها #أنا_حرة“.

أما الناشطة لبنى السيد، فقالت: ”البنت اللي تفضل ساكته لحقوقها بعد زواجها لا تستحق أن تصمت للظلم وتكون قويه و تعمل حفل طلاق لأجل راحة مش زل ومزله وبيئه بنسمعها كل يوم من العرب.. الف مبروك طلاقك ي فوفو .. افتخر بالبنت الجريئه الي متلك. ابارك لكي وربنا يبعتلك بالاحسن والافضل لانك تستحقي السعاده مع من يعرف قيمة المرأه“.

الجدير ذكره، أن قطاع غزة يشهد ارتفاعًا في معدلات الطلاق، نظرًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها منذ عام 2006، عقب فرض إسرائيل حصارًا خانقًا عليه، علاوة عن سيطرة حركة حماس على القطاع بعدها بعام واحد.