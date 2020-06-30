فن ومشاهير

تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب كورونا

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الثلاثاء، تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، لمدة عام لتقام في 2022.

وتسببت أزمة كوفيد-19 في تعليق منافسات كرة القدم في أرجاء القارة منذ مارس، مما قلص الوقت المتاح أمام استكمال التصفيات.

وكان من المقرر إقامة كأس الأمم في الفترة من التاسع من يناير إلى السادس من فبراير العام المقبل، لكنها ستقام الآن في يناير 2022.

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كما قررت اللجنة التنفيذية في الكاف إقامة الدور نصف النهائي والنهائي ادوري أبطال أفريقيا هذا العام، على ملعب واحد في دوالا بالكاميرون.

ويواجه الوداد المغربي خصمه الأهلي مصري، بينما يواجه الرجاء المغربي غريمه الزمالك المصري، في قمتين عربتين بدور نصف النهائي.

وستحرم الجماهير المصرية والمغربية من مؤازرة فرقها في الدور الحاسم من البطولة، بسبب تفشي الفيروس، الذي أجبر الكاف على إقامة القمتين في الكاميرون.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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