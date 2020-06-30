تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب كورونا

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وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، الثلاثاء، تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، لمدة عام لتقام في 2022.
وتسببت أزمة كوفيد-19 في تعليق منافسات كرة القدم في أرجاء القارة منذ مارس، مما قلص الوقت المتاح أمام استكمال التصفيات.
وكان من المقرر إقامة كأس الأمم في الفترة من التاسع من يناير إلى السادس من فبراير العام المقبل، لكنها ستقام الآن في يناير 2022.
كما قررت اللجنة التنفيذية في الكاف إقامة الدور نصف النهائي والنهائي ادوري أبطال أفريقيا هذا العام، على ملعب واحد في دوالا بالكاميرون.
ويواجه الوداد المغربي خصمه الأهلي مصري، بينما يواجه الرجاء المغربي غريمه الزمالك المصري، في قمتين عربتين بدور نصف النهائي.
وستحرم الجماهير المصرية والمغربية من مؤازرة فرقها في الدور الحاسم من البطولة، بسبب تفشي الفيروس، الذي أجبر الكاف على إقامة القمتين في الكاميرون.
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