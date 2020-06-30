صور ملكات جمال فزن بقلوب الفنانين والمشاهير

أسرت بعض الجميلات اللواتي حصلن على لقب "ملكة جمال" قلوب المشاهير، وارتبطن بهم رسمياً منهن من لا يزال يعيش حياة عاطفية رائعة ومنهن من انفصل شاهدي صور ملكات الجمال مع ازواجهن الحاليين والسابقين

نعرض لكن ملكات جمال بالأسماء والصور فزن بقلوب المشاهير:

نجحت جورجينا رزق ملكة جمال لبنان لعام 1970 والكون لعام 1971 في كسب قلب النجم اللبناني وليد توفيق وارتبطت به رسمياً وهما اليوم يعيشان حياة مستقرة وهادئة.

الحسناء أنابيلا هلال وصيفة لبنان لعام 2005 تزوجت من دكتور التجميل نادر صعب ونرى صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يشكلان ثنائي رائع.

أما اللبنانية ريما فقيه ملكة جمال أميركا لعام 2010 فازت بحب مدير أعمالها وسيم صليبي وتزوجا في لبنان ويعيشان اليوم في أميركا حياة مليئة بالحب والتفاهم.

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نادين نسيب نجيم ملكة جمال لبنان لعام 2004 تزوجت من المهندس هادي أسمر ولديهما طفلة لكنهما انفصلا عن بعضهما البعض.

كذلك الجميلة ايمان الباني ملكة جمال المغرب لعام 2006 تزوجت من النجم التركي الوسيم مراد يلدريم وينتظران مولودهما الأول ليبصر النور.

وكوليت بولس ملكة جمال لبنان لعام 1989 تزوجت من النجم اللبناني عاصي الحلاني ولديهما ثلاثة أبناء ويشكلان أكثر الثنائيات رومانسية في الوسط الفني العربي.

أما داليدا شماعي ملكة جمال لبنان لعام 1997 تزوجت من الفنان غسان الرحباني ولديهما أيضاً ثلاثة أبناء وهما سعيدين في حياتهما الخاصة.

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