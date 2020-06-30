ابنة رضوى الشربيني تخطف الانظار بجمالها والجمهور "نسخة منك"

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شاركت الاعلامية رضوى الشربيني جمهورها بصورة لها مع ابنتها تيا التي خطفت الأنظار بجمالها وكتبت رضوى تعليقا على الصورة :"مش قادرة اصدق انك كبرتي قوي كده" وعلق البعض بقولهم أنها تشبه والدتها بل نسخة منها.
وكانت رضوي الشربيني جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهرت من خلالها داخل منزلها وهي ترتدي ملابس سوداء ومريلة مطبخ ودون أن تستخدم أي مستحضرات تجميل، وبدي عليها فقدان الكثير من الوزن، وعلقت علي الصورة وقالت "بعد معركه كبيره فىً المطبخ"، وتفاعل الكثيرين من محبيها مع صورتها وتسالوا عن سبب فقدان وزنها بهذا الشكل، وبدا الكثيرين في التغزل بها وبشكلها المختلف.
يشار إلي أن المذيعة رضوي الشربيني قد علقت علي أزمة فيروس كورونا المستجد عبر حسابها الرسمي علي تويتر وقالت في تغريدة لها "كورونا إيجابي...بقت في كل مكان، الدعوة ثم الدعوة لهم جميعاً" وذلك بعد ان أعلن زملائها في قناة سي بي سي إصابتهم بفيروس كورونا ومن بينهم الإعلامية ريهام السهلي والمذيعة آية عبدالرحمن العاملين بقناة أكسترا نيوز .
كما حرصت رضوي الشربيني علي توجية العديد من النصائح للسيدات خلال هذه الفترة، والتي يلتزم بها الكثيرون بالحجر الصحي في المنزل، وطالبتهم بعدم إثارة المشاكل مع أزواجهم لأن الأوضاع لا تحتمل خلال الفترة الحاليةـ وقالت في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر " الوضع الحالي في العالم لا يمكن أن يتحمل أزمة كورونا وطلاق!".
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