الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي غير مستقرة!

تلقت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي اتصالا من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشئون الصحة، لاطلاعها على التطورات الأخيرة بحالة والدتها، وأكد عوض أن الوضع الصحي للنجمة رجاء "غير مستقر" ولا زالت تخضع للعلاج بنفس البروتكول المتاح لبقية مرضى فيروس كورونا في مصر.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين: بتابع حالة الفنانة رجاء الجداوي وحالتها الصحية غير مستقرة، كما تحدثت مع ابنتها قبل ذلك، وهي موجود في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي وتتلقي العلاج، ونتابع حالتها مثل باقي المرضي.

ونفى الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، حصول الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، على علاج بلازما الدم للمتعافين للمرة الثالثة، مؤكدًا أن التعامل مع الجداوي يخضع لبروتكول العلاج المطبق على الجميع.

وأضاف أن إصابة رجاء الجداوي بمرض آخر أدى إلى عدم تحسن الحالة خلال الفترة الأخيرة، وقال: نتمنى لها الشفاء ولو لم ننجح فهي إرادة ربنا، الحالة ليست جيدة لكن عندنا أمل.

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وأكد مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، عدم صحة كل ما تردد عن وفاة رجاء الجداوي مؤكدا أن حالة الفنانة غير مستقرة بعد نقلها من جهاز CPAP لضخ الأكسجين إلى جهاز التنفس الصناعي الحنجري "الاختراقي"، مضيفا أنها في حالة حرجة وغائبة عن الوعي وحالتها لم تتحسن أو تتدهور مع انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

وأوضح المصدر أن الأمر تخطى مرحلة العلاج من فيروس كورونا الذي لاتزال تعانى منه إلى التهاب شديد في الرئة ما دفع الفريق المعالج إلى وضعها على جهاز التنفس الصناعي، موضحًا أن قوة الفيروس تمكنت من حدوث تلك المضاعفات ومهاجمة الجهاز المناعي خاصة مع عامل تقدم السن الذي يؤثر في الاستجابة للعلاج.

وتواصل الجداوي تلقى العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ نحو 38 يوما، وأجريت لها 3 مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.

ونُقلت إلى العناية المركزة في 2 يونيو الجاري، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.