طبيب تجميل ينشر صور روبي في عيادته... فهل أجرت عملية تجميل؟

نشر طبيب التجميل المصري الدكتور مجدي الفار عدة صور للفنانة روبي من داخل عيادته الخاصة، للترحيب بها، ولكنه اثار عدة تكهنات حول طبيعة جراحة التجميل التي خضعت لها الفنانة المصرية، خاصة وغنها ظهرت في الصور بشكل مغاير تماما عن إطلالتها الأخيرة.

مجدي الفار اكتفى بعبارة الترحيب تعليقا على صور روبي المنشورة عبر حسابه بموقع إنستقرام، قائلا: نورتنا ف عيادتنا الفنانة الجميلة روبي، وكلنه ترك أكثر من هاشتاج لمساعدة الراغبين في معرفة نوعية الخدمات التجميلية المقدمة للفنانة المصرية، منها التنحيف وفيلر الوجه وحق البلازما وحقن البوتكس وشفط البطن والخصر والردفين، وشد البطن مع نحت الخصر وشد الوجه.

المثير أن روبي بدت وكأنها خضعت لكل هذه الخدمات الطبية حيث ظهرت أكثر نحافة مع خصر واضح وساقين أقل نحافة مما سبق ووجه مشدود وشعر طويل عما كانت عليه من قبل.

يذكر أن روبي تستعد لاستئناف تصوير مشاهدها المتبقية من فيلم "كيرة والجن" مع النجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، وبعدها تعود لاستئناف تصوير فيلم "حلم سوسن" والذي صورت منه 8 أيام قبل شهر رمضان الماضي وتوقف تصويره لانشغال أبطاله بتصوير أعمالهم الدرامية، ثم فرض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المنتظر تخفيفها قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

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وتقدم روبي في العمل دورًا مختلفًا من خلال زيادة جرعة الكوميديا التي قدمتها عن أعمالها السابقة، من خلال مزج الأحداث الواقعية بالخيال العلمي في تركيبة جديدة على السينما، كما ستظهر خلال أحداث الفيلم بلوك مختلف عن أعمالها الماضية.

وتدخل روبي وطاقم أعمالها مدينة الإنتاج الإعلامي لمدة أسبوعين عقب العودة لاستئناف التصوير الداخلي ثم ينطلق باقي طاقم العمل لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية فور الحصول على موافقة رسمية من الجهات المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يشارك في بطولة الفيلم من نجوم الكوميديا عمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومن تأليف أيمن وتار ومن إخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج سينرجي فيلمز.