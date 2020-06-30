أنجين أكيوريك ونسليهان أتاغول أفضل ثنائي تركي لهذا الموسم

متابعة بتجــــــــــرد: أجرى أحد المواقع التركية استفتاء حول أفضل ثنائي تركي في الأعمال الدرامية لهذا الموسم، وجاء التصويت لصالح النجمين التركيين أنجين أكيوريك ونسليهان أتاغول اللذين حصدا لقب أفضل ثنائي في مسلسلهما “إبنة السفير”. الذي حقق نجاحاً كبيراً في تركيا والعالم العربي.
ومن المفترض أن يعرض الموسم الثاني من المسلسل في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن تتم مواصلة التصوير حتى نهاية شهر آب (أغسطس).
وتم اختيار النجمين من بين مجموعة من المنافسين في مقدمتهم النجم إبراهيم تشيليكول والنجمة ديميت أوزديمير من خلال مسلسل “منزلي”، الذي يحصد رواجاً كبيراً وتم الاعلان عن عودة تصويره بعد توقفه بسبب فيروس كورونا.
وأيضاً النجم مراد يلدريم وإسراء بيلجيتش من خلال مسلسل “رامو”، الذي اعتبر عودة قوية للنجم التركي بعد غياب أربع سنوات عن الشاشات.
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